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Обзор волевой победы «Ростова» в матче со «Спартаком»

Обзор волевой победы «Ростова» в матче со «Спартаком»
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В матче 9-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» дома со счётом 4:2 переиграл московский «Спартак». На встрече присутствовало 10 797 зрителей. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию матча.

За «Ростов» дублем отличился нападающий Дмитрий Полоз., по голу также у форварда Николая Комличенко и полузащитника Даниила Уткина. Голы «Спартака» на счету нападающих Квинси Промеса и Александра Соболева.

«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

Обслуживала матч «Ростов» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему Арам Петросян (Бронницы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервным судьёй выступал Рафаэль Шафеев (Волгоград). Арбитром VAR был Кирилл Левников (Санкт-Петербург), его помощником — Валерий Данченко (Уфа).

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