«Ювентус» проигрывает «Салернитане» после первого тайма со счётом 0:2

Сегодня, 11 сентября, проходит встреча 6-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» на стадионе «Альянц-Ювентус» принимает «Салернитану». После первых 45 минут подопечные Массимилиано Аллегри терпят поражение со счётом 0:2.

Гости забили уже на 18-й минуте встречи — отличился Антонио Кандрева после передачи Паскуале Маццокки. В самом конце первого тайма, уже в добавленное арбитром время, нападающий Кшиштоф Пёнтек реализовал 11-метровый удар и укрепил преимущество своей команды.

Перед этой встречей «Ювентус» имел в активе девять очков, опережая «Салернитану» на три очка. Лидерами чемпионата являются «Наполи», «Аталанта» и «Милан» — у всех трёх команд по 14 набранных очков. Однако первое место занимают неаполитанцы за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.

Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом