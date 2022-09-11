Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал топ-5 лучших голкиперов мира

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал пятёрку лучших, по его мнению, ныне действующих вратарей мира. Свой список испанец огласил для видеоканала Diario AS.
На первом месте у Касильяса расположился нынешний голкипер «Реала» Тибо Куртуа. На втором месте оказался Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити». На третьем месте — страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак. Четвёртую строчку Касильяс отдал Марку-Андре тер Штегену, который в настоящий момент защищает цвета «Барселоны». Пятым в списке оказался голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.
Напомним, Икер Касильяс является пятикратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. 4 августа 2020 года испанец завершил карьеру из-за проблем с сердцем.
«Реал Мадрид» — «Мальорка». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 5-й тур
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