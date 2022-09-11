Малком — о 8:0 с «Оренбургом»: рад тому, как «Зенит» провёл игру

Нападающий «Зенита» Малком поделился эмоциями от победы над «Оренбургом» (8:0) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я рад тому, как наша команда провела игру. Очень хотелось забить сегодня, отличиться перед родными болельщиками — счастлив, что мне это дважды удалось и я помог команде, добавив к дублю ещё и голевую передачу.



Как поздравим Вендела? Для начала мы все оставили подписи на мяче, который Вендел по традиции забрал с поля домой, а потом он начал принимать поздравления. Ведь полузащитнику в футболе очень непросто забить три мяча. Он всегда приносит команде огромную пользу, играет ключевую роль в наших контратаках. Этот сезон Вендел проводит просто блестяще, как и в прошлом году. Надеюсь, что он продолжит радовать всех своей игрой и что я, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев и Кассьерра забьём ещё много голов после его передач и благодаря его участию в атаках», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.