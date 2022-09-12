Форварда «Ювентуса» Милика удалили за бурное празднование гола, который затем был отменён

В матче 6-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Салернитаной» произошёл курьёзный случай. Форвард «старой синьоры» Аркадиуш Милик на 90+3-й минуте забил победный гол, за празднование которого получил вторую жёлтую и последовавшую красную карточку.
Однако после пяти минут проверок гол в итоге отменили. За последовавшую бурную реакцию также были удалены Хуан Куадрадо и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Стоит отметить, что по ходу встречи команда проигрывала «Салернитане» со счётом 0:2, но сумела в итоге отыграться. Итоговый счёт встречи — 2:2.
После этого матча «Ювентус» набрал 10 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы, опередив «Рому» Жозе Моуринью. «Салернитана» оказалась на 10-й строчке — у команды семь очков.
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