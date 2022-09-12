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Ван де Бек прокомментировал необходимость играть на разных позициях при тен Хаге

Ван де Бек прокомментировал необходимость играть на разных позициях при тен Хаге
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек поделился мнением о частых перестановках в полузащите команды.

«Да, тен Хаг использует разные комбинации игроков в центре поля, и я думаю, нам это требуется, нас ждёт тяжёлый сезон. Все хотят играть, но нужно показывать свои способности и улучшать их каждый день, чтобы быть в числе тех самых 11 человек, которые выходят на поле в старте. Чтобы провести хороший сезон, такой клуб, как «Юнайтед», должен иметь в своём распоряжении много разных вариантов и большой состав. Я иногда меняю свою позицию — играю то на позиции «десятки», то «восьмёрки», а в «Аяксе» бывало, что играл «шестёрку», поэтому могу действовать на разных участках поля», — рассказал ван де Бек в интервью пресс-службе клуба.

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