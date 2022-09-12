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Футболисты «Ювентуса» и «Салернитаны» устроили массовую потасовку во время матча Серии A

Футболисты «Ювентуса» и «Салернитаны» устроили массовую потасовку во время матча Серии A
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Между футболистами «Ювентуса» и «Салернитаны» произошла массовая потасовка во время матча шестого тура чемпионата Италии.

Инцидент произошёл после того, как нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик на 93-й минуте забил победный гол, за празднование которого получил вторую жёлтую и последовавшую красную карточку. Однако после пяти минут проверок гол в итоге отменили.

После этого между игроками вспыхнула потасовка около боковой линии, в которую были втянуты многие футболисты. По итогам конфликта красные карточки получили Федерико Фацио, Хуан Куадрадо и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Сам матч завершился со счётом 2:2. Отметим, по ходу матча туринский клуб уступал со счётом 0:2.
На данный момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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