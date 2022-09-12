«Ростов» играл в необычной форме, Рыбус сносил Байрамяна. Фото поражения «Спартака»

11 сентября в Ростове-на-Дону в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Валерия Карпина.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.



Обслуживала матч «Ростов» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему Арам Петросян (Бронницы) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервным судьёй выступал Рафаэль Шафеев (Волгоград). Арбитром VAR был Кирилл Левников (Санкт-Петербург), его помощником — Валерий Данченко (Уфа).