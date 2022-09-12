Николай Комличенко — о победе над «Спартаком»: эйфории никакой нет

Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы довольны проделанной работой. Принципиальный матч? Нет, мы просто хотели выиграть, хотели продлить беспроигрышную серию. Мы взвинтили темп, добавили в агрессии. Вот и получилось.
Другие ли эмоции в раздевалке после победы над «Спартаком», чем после побед над другими командами? Нет, те же эмоции. Повышенные ли премиальные? Пока не могу сказать. Эйфории никакой нет. Продолжаем работать», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».
На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 19 очков.
- 12 сентября 2022
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