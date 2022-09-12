Даниил Глебов: Fan ID — больная тема для всех

Российский полузащитник «Ростова» Даниил Глебов высказался по поводу Fan ID.
«Fan ID — больная тема для всех. Сами всё видите. Сколько сегодня было? 11 тысяч? Учитывая, как Ростов сейчас идёт в таблице, плюс матч со «Спартаком». Без Fan ID было бы 35-40 тысяч. Не знаю, чего добиваются люди, которые сидят сверху.
Стоит ли клубам вместе сделать какой-то флешмоб, чтобы привлечь внимание к ситуации? Давайте попробуем. Предлагайте идеи. Если все клубы будут за, то давайте сделаем. Может быть, футболистов услышат», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Уже со старта РПЛ-2022/2023 Fan ID требуется для посещения пяти стадионов: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Известно, что на остальных аренах система Fan ID появится в весенней части сезона-2022/2023.
- 12 сентября 2022
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