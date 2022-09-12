Глеб высказался о возможном товарищеском матче между Россией и Беларусью

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Александр Глеб поделился мыслями о возможном товарищеском матче между сборными России и Беларуси.

«Товарищеский матч сборной России с Беларусью? Это интересно. Конечно, сборная России сильнее по подбору футболистов. Для нас провести спарринг с таким сильным соперником — здорово. Для Беларуси Россия сильный соперник. Для России — другой вопрос.



Где проводить такой матч — в Минске или в Москве? Неважно где! Можно и там, и там. Разве это принципиально? Конечно, я хотел бы увидеть этот матч! Посмотрел бы с удовольствием!» — приводит слова Глеба «Матч ТВ».

Напомним, недавно было объявлено о том, что 19 ноября сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины, однако некоторые ведущие футболисты боснийцев выступили против проведения данной игры.

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