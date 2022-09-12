Ашраф Хакими: Мбаппе счастлив, что продлил контракт с «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал об эмоциях нападающего Килиана Мбаппе после продления контракта с клубом.
«Мбаппе после продления контракта? Он очень рад. Он забивает, он счастлив, я надеюсь, что он останется с нами как можно дольше. Он — отличный игрок», — приводит слова Хакими Le10sport.com.
Напомним, в мае этого года было официально объявлено о том, что Килиан Мбаппе переподписал контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Перед продлением контракта ходило множество слухов о его возможном трансфере в мадридский «Реал», однако француз остался в клубе.
В текущем сезоне Лиги 1 на счету Мбаппе семь голов в шести матчах. Он также забил два гола в 1-м туре Лиги чемпионов в ворота «Ювентуса».
Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе
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