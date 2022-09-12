Отец Гайча: Адольфо говорит, что адаптировался в России. Он остался, чтобы быть в основе
Поделиться
Гильермо Гайч, отец нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался о выступлении сына за клуб, а также о его голе в ворота «Краснодара» в матче 9-го тура РПЛ.
«Я очень рад игре сына в этом матче. Адольфо как центральный нападающий должен забивать, этот гол должен помочь ему стать сильнее. Он уже забивал в Кубке России, поэтому мы видим, что у него это получается. Он говорит, что уже хорошо адаптирован к российскому чемпионату.
Была ли возможность уйти? Была возможность оказаться в другом клубе, который предлагал аренду, но сын остался в ЦСКА, чтобы бороться за место в составе этой команды. Но конкретики я не знаю. Думаю, он останется. Ему здесь хорошо», — приводит слова Гильермо Гайча «Матч ТВ».
Напомним, ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 4:1.
Комментарии
- 12 сентября 2022
-
12:56
-
12:45
-
12:43
-
12:32
-
12:27
-
12:23
-
12:16
-
12:13
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:38
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:16
-
11:14
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:51
-
10:45
-
10:43
-
10:30
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
10:10
-
09:59
-
09:58
-
09:33
Партнерский контент