Отец Гайча: Адольфо говорит, что адаптировался в России. Он остался, чтобы быть в основе

Гильермо Гайч, отец нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался о выступлении сына за клуб, а также о его голе в ворота «Краснодара» в матче 9-го тура РПЛ.

«Я очень рад игре сына в этом матче. Адольфо как центральный нападающий должен забивать, этот гол должен помочь ему стать сильнее. Он уже забивал в Кубке России, поэтому мы видим, что у него это получается. Он говорит, что уже хорошо адаптирован к российскому чемпионату.

Была ли возможность уйти? Была возможность оказаться в другом клубе, который предлагал аренду, но сын остался в ЦСКА, чтобы бороться за место в составе этой команды. Но конкретики я не знаю. Думаю, он останется. Ему здесь хорошо», — приводит слова Гильермо Гайча «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 4:1.