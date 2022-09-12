Даниил Уткин: не хочу комментировать конфликт с Соболевым

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин подвёл итоги матча со «Спартаком», прошедшего в рамках 9-го тура РПЛ.
«Рад победе, хорошая игра. Больше болельщиков было, это радует. 10 000 человек посещаемость? Когда я играл здесь за другие команды, получал большое удовольствие от числа болельщиков. Я ждал того же, когда переходил сюда. Немного расстроен.
Попадание в расширенный список? Это всегда мотивация. Хочется попадать в списки. Конфликт с Соболевым в конце матча? Да ничего, всё нормально. Комментировать не хочу», — приводит слова Уткина «РБ Спорт».
Напомним, «Ростов» обыграл «Спартак» со счётом 4:2.
«Спартак» в девяти матчах набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Ростов», в свою очередь, набрал 19 очков и занимает третье место в таблице чемпионата.
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