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Гаджиев — об увольнении Талалаева: может, это из-за того, что он не ставил Агаларова

Гаджиев — об увольнении Талалаева: может, это из-за того, что он не ставил Агаларова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».

«У нас это проходит системно. Требования к тренеру гораздо выше, чем те возможности, которыми он располагает. Нужно уметь держать удар. Для нашего футбола ничего неожиданного в этом нет, возможно, эмоциональное решение.

Может быть, всё произошло из-за того, что он не ставил лучшего бомбардира прошедшего сезона. В основе лежало, что за него деньги заплатили, а он его не ставил.

Талалаев провёл довольно неплохую работу. Нельзя сказать, что такое решение правильное или необычное. Он принял команду, которая была в стыковых играх, на длительном отрезке играли добротно. Для «Ахмата» он показывал хороший результат. Команда может бороться за седьмое место, но руководство, наверное, считает иначе.

Удовлетворительная работа Талалаева. Не хватило терпения», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, вчера, 11 сентября, «Ахмат» объявил об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера команды. На данный момент грозненский клуб находится на девятом месте РПЛ, имея в активе 11 очков.

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