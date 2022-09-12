Агент Гурцкая: трансфер Бальде в «Спартак» ― это вредительство

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о трансфере нападающего Кейта Бальде в московский «Спартак».
«Мне непонятен трансфер Бальде в «Спартак». Николсон не ушёл. Где для Кейта найдётся место? Возможно, травма Зиньковского в этом плане поможет. Мы не знаем, готовился ли Бальде вообще на предсезонке. Чисто внешне выглядит тяжеловато.
Я помню его по «Лацио», но версию Бальде из «Кальяри» я бы не взял даже на нулевую зарплату, там он был ужасен. Я не представляю, какая метаморфоза может произойти с человеком, когда он со стоимости в 30 млн евро падает до свободного агента. Бальде же реально был звездой в «Лацио» и «Монако». Сейчас он свободный и готов приехать в Россию, а это значит, что у него вообще вариантов не было. Поэтому у меня вопрос: надо ли ему что-то, кроме денег? Да и вообще ― «Спартаку» нужен опорник, а они берут нападающего. Это вредительство», – сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Гурцкая читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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