Главный тренер «Торпедо»: непонятно, почему в матче с «Уралом» после пенальти мы встали

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



«Есть разочарование. В таких матчах с ближайшими конкурентами нужно брать очки. Плохая игра. Можно сказать, что ключевым моментом стал незабитый пенальти. Но это всё отговорки.



Совсем непонятно, почему после пенальти мы встали, будто мы забили этот мяч и начали играть на удержание. Плохо двигались, отдали инициативу. Я поздравляю «Урал» с заслуженной победой.



Нужно было взять мяч под контроль. Где-то получалось, где-то – нет. Но в переходных фазах, из обороны в атаку и наоборот, «Урал» был лучше», — цитирует Савичева пресс-служба «Торпедо».

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