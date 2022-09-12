Агент Гурцкая: Сафонову не место в РПЛ. Может уехать в любой топ-клуб любой лиги

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов перерос уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сафонов ― нереальный топ. Матвей может уехать в любой топ-клуб из любой лиги. Он перерос РПЛ, мне обидно, что он здесь. Ладно бы были еврокубки, но сейчас Сафонову здесь уже не место», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

23-летний Сафонов — капитан «Краснодара» и основной вратарь сборной России. В девяти матчах нынешнего сезона вратарь пропустил за свой клуб 13 мячей и трижды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

Полное интервью с Тимуром Гурцкая «Чемпионату» читайте здесь

Гурцкая рассказал об интересе из Европы к Сперцяну и Сафонову. Видеоролик: