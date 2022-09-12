Агент Гурцкая: станет ли «Спартаку» хуже без Федуна? Не знаю, что может быть хуже

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился своими ожиданиями от жизни московского «Спартака» без Леонида Федуна.
«Без Федуна в «Спартаке» будет выбран совет директоров с председателем Матыцыным. Они будут искать иностранного спортивного директора. Но опять же ― по каким характеристикам и кто это будет делать?
За бабки люди поедут в Россию. В Италии много таких, как Камоцци. Но кто будет оценивать спортивные заслуги претендентов. Какой комитет в «Спартаке» сейчас это может сделать? Это главный вопрос.
Уход Федуна пойдёт на пользу? Не знаю, что может быть хуже. Но пока все истории уходов в российском футболе показывают, что хуже может быть. Когда уходила Смородская, никто не думал, что будет хуже, но пришёл Кикнадзе. А потом пришёл Цорн с мифическим Рангником. По итогу дно всегда пробивается. Федун был хозяином команды с чётким пониманием этого, он был центром принятия решений. Он, а потом Зарема брали на себя ответственность. Сейчас «Спартак» какое-то время будет бесхозным. Коллективный разум в футболе невозможен. Кто-то должен брать ответственность», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полное интервью с Тимуром Гурцкая читайте здесь
Агент Гурцкая: не знаю, что может быть хуже Федуна. Видеоролик:
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