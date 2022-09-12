Тройное удаление в матче «Ювентус» — «Салернитана». Видео

В концовке матча 6-го тура Серии А «Ювентус» — «Салернитана» (2:2) на поле развязался конфликт, в результате которого красные карточки получили три футболиста и один тренер.
Резонансный эпизод произошёл на 90+3-й минуте игры – форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик забил гол, который принёс бы его команде победу. Поляк отпраздновал взятие ворот со снятой футболкой, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Спустя пять минут проверок VAR гол Милика отменили, а удаление осталось в силе.
После этого между игроками вспыхнула потасовка около боковой линии. По итогам конфликта красные карточки получили Федерико Фасио, Хуан Куадрадо и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Напомним, матч завершился со счётом 2:2, хотя по ходу встречи «Ювентус» уступал «Салернитане» со счётом 0:2.
- 12 сентября 2022
-
13:01
-
12:56
-
12:45
-
12:43
-
12:32
-
12:27
-
12:23
-
12:16
-
12:13
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:47
-
11:45
-
11:38
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:16
-
11:14
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:51
-
10:45
-
10:43
-
10:30
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
10:10
-
09:59
-
09:58