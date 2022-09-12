Тройное удаление в матче «Ювентус» — «Салернитана». Видео

В концовке матча 6-го тура Серии А «Ювентус» — «Салернитана» (2:2) на поле развязался конфликт, в результате которого красные карточки получили три футболиста и один тренер.

Резонансный эпизод произошёл на 90+3-й минуте игры – форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик забил гол, который принёс бы его команде победу. Поляк отпраздновал взятие ворот со снятой футболкой, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Спустя пять минут проверок VAR гол Милика отменили, а удаление осталось в силе.

После этого между игроками вспыхнула потасовка около боковой линии. По итогам конфликта красные карточки получили Федерико Фасио, Хуан Куадрадо и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, матч завершился со счётом 2:2, хотя по ходу встречи «Ювентус» уступал «Салернитане» со счётом 0:2.