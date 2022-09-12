Гурцкая рассказал об интересе к игроку «Краснодара» Сперцяну от клубов Франции и Германии

Полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном интересуются клубы Франции и Германии. Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

«К Сперцяну и сейчас есть интерес. Весь вопрос в хозяине «Краснодара». Просто так, лишь бы отдать ― Галицкий Сперцяна не продаст. Только ради 10-15 млн евро этой сделки не будет. Если будет предложение, которое сведёт с ума игрока, если Эдуард сам попросит о трансфере – тогда Галицкий может на это пойти. В топовую команду отдаст, в среднюю – нет.



Эдуардом интересуются команды Германии, Франции. Сперцян сейчас более понятная фигура для продажи. Он ― готовый игрок, который может делать результат. Захаряну пока больше кредитов выдают», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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Гурцкая рассказал об интересе из Европы к Сперцяну и Сафонову. Видеоролик: