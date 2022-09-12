Тимур Гурцкая объяснил, почему он решил уйти из «Коммент.Шоу»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о своём уходе из YouTube-проекта «Коммент.Шоу».

«Я не могу ответить однозначно, почему я ушёл из «Коммент.Шоу». Я ни с кем не ссорился. Я получил интересное предложение, где у меня будет возможность делать не одну программу, а создавать цикл. Вариант создать с нуля «Это футбол, брат» мне показался классным.



Я понимаю, что все думают, что меня перекупили. Я никому ничего не был должен, у меня не было контракта с «Коммент.Шоу». На каждую программу я приходил по отдельному договору. Вся эта история сложилась благодаря Нобелю, я сдружился с ребятами. Я каждый день созваниваюсь с Геничем, отлично общаюсь с Казанским. Но мне стало понятно, что я не так важен этому проекту, значит, можно и уйти.



Думаю, все взрослые люди, хотя есть те, кто не понял моего ухода. Костя Генич и Денис Казанский меня точно поняли. В моём понимании, площадка становилась тесной для пятерых. Давай представим, что у меня мания величия, но мне действительно так показалось ― стало тесно. К тому же Сергея Анохина из «Фонбета» я знаю с 90-х. Я не знаю, получится ли у нашего проекта, но это может быть интересно. Я ни от кого не скрывал, что у меня есть предложение. Надеюсь, мы остались друзьями. Каждый делает свой проект. Те, кто меня не понял, останется с этим. Это будут их проблемы. Да, многие скажут, что меня раскрутили на «Коммент.Шоу» и подняли, но так случается. Я тоже в своё время приглашал Галкина на концерт за 500 долларов. Я видел подколки в свой адрес от ребят из «Коммент.Шоу», но надеюсь, что это была просто опечатка исполнительного продюсера», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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