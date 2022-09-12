Гурцкая: в «Торпедо» богатый папа может себе позволить эксперимент. Купили сыну 30 человек

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о ситуации в московском «Торпедо».
«Штоффельхаус для Геркуса гений, который собрал чемпионский «Локомотив». Есть результат ― остальное лирика. Другой вопрос, чем это поможет «Торпедо»? Не умереть? Не вылететь? Тяжело сказать.
Как мне тот факт, что спортивный директор клуба ― 23-летний сын главы совета директоров? Я много историй слышал из селекционного отдела клуба. Богатый папа может позволить себе эксперименты. Был же французский фильм «Игрушка», где все осуждали, что можно купить человека для сына. А здесь для сына купили 30 человек. Это равноценно тому, что тебя сейчас сделать министром печати в 23 года. Это нездоровая история», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Тимуром Гурцкая читайте здесь
Гурцкая: «Химки» — «Кривое зеркало», а Терюшков — Петросян. Видеоролик:
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