Бикфалви: победа в матче с «Торпедо» важна для уверенности в себе

Форвард «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 2:0, Бикфалви оформил дубль.



«Я хочу сказать спасибо всем нашим футболистам, тренерскому штабу. Мы знали, что эта победа будет. Она важна для самочувствия, уверенности. Кому передарю приз лучшему игроку? Его заслуживала вся команда. Когда матч бывает тяжёлым, его заслуживает вся команда.



Поздравляли ли вратаря Никиту Алексеева, который взял пенальти? Да, он хорошо вышел на поле, очень помог», — сказал Бикфалви в интервью клубной пресс-службе.

«Урал» набрал четыре очка и на тот момент поднялся на 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 (сейчас он занимает 15-е место). «Торпедо» (1) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).