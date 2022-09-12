Гурцкая: «Спартак» не будет вторым в РПЛ. Нельзя быть в тройке за счёт Промеса и Соболева

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что московский «Спартак» не финиширует на втором месте в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Конечно, «Спартак» не будет вторым. Скажу даже так: если «Спартак» будет в тройке – это будет футбольная несправедливость и катастрофа: у них нет обороны, опорника. Нельзя быть в тройке только за счёт Промеса и Соболева. Если ты добиваешься успеха через ошибки, то создаётся впечатление ложной стабильности. Так быть не должно. Молодые ребята «Спартака» пока не готовы давать результат, Промес не молодеет. К примеру, ЦСКА сильно угадал с Карраскалем, который в расцвете сил. А Квинси уже кайфарик, которому за 30 лет, от которого отрезана Европа. ЦСКА берёт молодых, которым надо двигаться, а у «Спартака» Промес и Мозес, которые закончили в Европе. Если они будут вторыми, то это будет несправедливо», — сказал Гурцкая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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