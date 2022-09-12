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Баньяц: «Краснодар» выглядел очень плохо с ЦСКА. Но судья убил игру, назначив три пенальти

Баньяц: «Краснодар» выглядел очень плохо с ЦСКА. Но судья убил игру, назначив три пенальти
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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц считает, что судья убил матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Напомним, арбитр назначил три пенальти в ворота «быков», а встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1.

«Краснодар» выглядел очень плохо с ЦСКА. Я сыграл не очень хорошо: на первых минутах получил неприятный удар по ноге, затем меня заменили в перерыве. Согласен ли я с тремя пенальти в наши ворота? Это футбол, но судья убил игру, назначив три пенальти.

Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за ту игру, которую мы показали. В следующем туре дома играем с «Химками». Обещаю, что сыграем лучше, чем в матче с ЦСКА», — сказал Баньяц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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