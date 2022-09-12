Тренер «Уфы» Попов ставит максимальные задачи в Первой лиге. Команда идёт 14-й

Главный тренер «Уфы» Денис Попов рассказал, что клуб ставит максимальные задачи на нынешний сезон Первой лиги.

«Задача в любом случае должна быть максимальная. Сейчас моя задача в кратковременный срок поставить игру команде, которая будет приносить нам турнирные очки. А дальше будем исходить из того, на каком месте мы закончим первую половину сезона, если мы будем в верхней части турнирной таблицы, то сможем решать самые высокие цели в весенней части сезона», — приводит слова Попова пресс-служба «Уфы» в телеграм-канале.

43-летний Попов возглавил уфимскую команду в августе 2022 года. Под его руководством «Уфа» в четырёх матчах дважды сыграла вничью и дважды проиграла. В турнирной таблице «Уфа» с девятью очками располагается на 14-й строчке.