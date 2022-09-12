Аллегри прокомментировал драматичную концовку матча с «Салернитаной», где его удалили

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 6-го тура Серии А с «Салернитаной». Встреча команд закончилась со счётом 2:2, туринцы уступали в два мяча. Уже в компенсированное время Аркадиуш Милик забил третий мяч, но он был отменён из-за офсайда у Леонардо Бонуччи. После этого началась массовая потасовка, а сам Аллегри был удалён за споры с арбитром.



«Я никогда не разговариваю с судьями. Гол не засчитан, и всё. Но я бы хотел посмотреть видео ещё раз. Там Антонио Кандрева был близко к угловому флажку. Может, из-за этого там наши футболисты были в правильном положении? Надо посмотреть, но у меня нет видео.



В то же время нужно оставить судей в покое. Главные действующие лица — игроки. В Италии есть 10-15 хороших судей», — цитирует Аллегри Football Italia.

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