Президент «Баварии»: все проблемы с Левандовским в прошлом, сейчас у нас всё хорошо

Президент «Баварии» Херберт Хайнер высказался о форварде «Барселоны» Роберте Левандовском перед матчем команд. Польский нападающий перебрался в «Барселону» перед началом сезона из «Баварии». Форвард отказывался играть за «Баварию» и делал жёсткие заявления, требуя разрешить ему уйти.



«Всё это уже в прошлом. У «Баварии» и Роберта всё хорошо, мы всё обсудили, проблем нет. Будем рады вновь с ним встретиться.



Надеюсь, что наши болельщики тепло встретят его. Он выступал за нас восемь лет, забил много мячей и решал исход матчей. Он выиграл много больших турниров.



В конце концов, каждый получил то, что хотел. Роберт перешёл в «Барселону», каталонцы довольны, что заполучили его, а мы получили деньги, чтобы инвестировать их в будущее. Каждый должен быть доволен исходом», — цитирует президента «Баварии» BarcaUniversal.

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