Мбаппе — партнёру по «ПСЖ»: извинений недостаточно! Ты должен отдавать мне хорошие пасы

В соцсети просочилось видео из подтрибунного помещения «Парк де Пренс», снятое во время перерыва одного из матчей сезона-2021/2022. На ролике запечатлено, как форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе предъявляет претензии фланговому защитнику парижан Ашрафу Хакими за плохую передачу, информирует Mirror.
На видео попал следующий диалог футболистов:
Мбаппе: Клянусь тебе, пересмотри видео того момента!
Хакими: Если это правда так – извини.
Мбаппе: Извинений недостаточно! Ты должен отдавать мне хорошие передачи.
Напомним, ранее французские СМИ сообщали о конфликте Килиана Мбаппе с другим нападающим «ПСЖ» Неймаром.
Напомним, в мае этого года было официально объявлено о том, что Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Перед пролонгацией сотрудничества ходило множество слухов о его возможном трансфере в мадридский «Реал», однако француз остался в клубе.
У каких футболистов самые огромные отступные?
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