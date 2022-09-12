Илья Кухарчук: любой футболист в России согласится перейти в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук ответил на вопрос, согласится ли он перейти в «Спартак».

«Спартак» Москва? А кто откажется туда перейти? Если к тебе придёт «Спартак», ты откажешься? Я бы согласился. И в «Локо» пойду — это гранды российского футбола. Думаю, любой футболист в России согласится перейти в «Спартак», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

32-летний Кухарчук стал игроком «Химок» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник вышел на поле в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и Фонбет Кубка России, в которых отдал результативную передачу. Соглашение между Кухарчуком и «Химками» истекает летом 2023 года.

«Химки» в девяти матчах РПЛ набрали восемь очков и идут на 13-й позиции.

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