3 вратаря начинали карьеру в РПЛ с отбитого пенальти. Алексеев из «Урала» — в их числе
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Вратарь «Урала» Никита Алексеев отразил пенальти в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Торпедо» (2:0). Эта игра стала дебютной для 20-летнего голкипера в чемпионате России. Ранее в дебютной игре РПЛ 11-метровый отражали Игорь Акинфеев (ЦСКА, 2003 год) и Юрий Жевнов («Москва», 2005 год). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.
Алексеев — воспитанник клуба «Мастер-Сатурн». Он оказался в «Урале» транзитом из «Носты» в августе 2022 года. Матч с «Торпедо» — не дебютный для Алексеева за команду из Екатеринбурга. Ранее он вышел в игре Фонбет Кубка России с «Сочи» (2:0).
Отметим, что Акинфеев отразил пенальти во встрече с «Крыльями Советов» (2:0), а Жевнов — со «Спартаком» (2:0).
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