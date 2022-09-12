Фролов объяснил свои слова о том, что ему в кайф сидеть на скамейке и получать зарплату

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов объяснился за свои недавние слова о том, что ему «в кайф сидеть на скамейке, главное, чтобы зарплату платили». Вратарь заявил, что это заявление было иронией на фоне плохого настроения после матча.

«Если моя ирония осталась непонятой — мне жаль. После матча с «Химками» было плохое настроение — мы были расстроены ничьей, должны были побеждать. Журналист подошёл после игры, задавал какие-то странные вопросы, я решил просто ответить в таком же ключе, в каком были эти вопросы. Никто даже записывать бы это не стал, а он расшифровал и подал как новость. Что ж, его выбор.

Да, у меня сейчас нет игровой практики в «Крыльях», но я тренируюсь и стараюсь быть полезным команде, передать свой опыт молодым ребятам. «Крылья» — это мой клуб, я счастлив быть его частью и быть частью этой команды. У нас классный коллектив и отличная атмосфера. Да, мы недобрали свои очки в этом сезоне, но всё впереди. Уверен, что «Крылья» возьмут своё», — приводит слова Фролова Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Фролов не сыграл ни одного матча в составе «Крыльев Советов». В сезоне-2021/2022 он также не провёл ни одной игры за самарскую команду.