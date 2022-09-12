Радимов: «Спартак» уже на пятом месте, хотя недавно говорили о борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий дубль сине-бело-голубых, прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:4). По мнению Радимова, у «Спартака» нет подбора исполнителей, с которым можно было бы бороться за чемпионство.

«Со «Спартаком» всё было давно понятно — «Оренбург», «Урал», «Факел», которые были не в форме. И теперь всё закончилось. Дальше будет очень сложно. Голы, которые забивал «Ростов», пришли после прессинга. И сейчас многие команды это будут использовать. Потому что выход через центр поля у «Спартака» немного авантюрный, надо владеть мячом хорошо, но если у тебя в центре поля играет Умяров, то как ты это сделаешь?

«Спартак» уже сейчас на пятом месте. Хотя три тура назад говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Но я тогда уже говорил – какое чемпионство? Не может играть в такую игру команда, у которой нет исполнителей. Дальше красно-белым предстоит игра с «Зенитом» на Кубок, мы может представить, что их ожидает. Потом – раненый «Локомотив». Запаса прочности у «Спартака» нет точно, и всё становится на свои места.

Мне обидно, мне хочется, чтобы «Спартак» составлял конкуренцию. Это для РПЛ было бы интересно. Но, повторюсь, не вижу я запаса прочности. «Факел», «Оренбург», «Урал» — это не «Ростов», «Динамо» и «Зенит». Три серьёзных матча – ноль очков. Совпадение? Каждый пусть сам для себя решает», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».