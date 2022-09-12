Радимов: Соболеву и Джикии сейчас не до футбола — они готовятся к Медиалиге

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что одна из причин плохой игры футболистов «Спартака» Георгия Джикии и Александра Соболева – их подготовка к Медиалиге. Радимов считает, что игроки красно-белых уделяют слишком мало внимания профессиональному футболу.

«Когда там матч у Джикии и Соболева в Медиалиге? 16 сентября? Я думаю, просто Джикии и Соболеву сейчас не до футбола, они только при счёте 1:4 умудрились создать гол в ворота «Ростова», а в остальном тот же Комличенко над Джикией просто издевался, все мячи принял, развернул…

Сейчас же надо готовиться к Медиалиге, а болельщикам «Спартака» запастись терпением и ждать, когда она закончится. Я просто плохо представляю, чтобы Малком, Мостовой, Кузяев и Миша Кержаков думали сейчас о Медиалиге, а не о чемпионате России…» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».