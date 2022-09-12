Марк-Андре тер Штеген пропустил 17 голов в пяти матчах с «Баварией» за «Барселону»

Завтра, 13 сентября, «Бавария» и «Барселона» сыграют в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущих пяти матчах с мюнхенской командой вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген пропустил 17 мячей. Самое крупное поражение «Барселоны» пришлось на игру с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2019/2020, когда счёт на табло был 2:8.

30-летний тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года. В нынешнем сезоне вратарь в шести матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов пропустил два гола и четырежды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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