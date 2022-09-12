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Президент «Баварии»: не ждём повторения счёта 8:2 в матче с «Барселоной»

Президент «Баварии»: не ждём повторения счёта 8:2 в матче с «Барселоной»
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Президент «Баварии» Херберт Хайнер поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». Хайнер признался, что не рассчитывает на крупную победу. В 2020 году мюнхенцы разгромили соперника со счётом 8:2.

«Барселона» возвращается. У них отличная команда, это очень большой клуб. Я не думаю, что может повториться сценарий 2020 года. Тогда мы встретились с ними в удачный для нас момент. Всё сложилось очень хорошо.

Но сейчас «Барселона» намного сильнее, чем два года назад. Лапорта — тот президент, который вернёт клуб на своё место. Я ожидаю равную игру. Конечно, жду победу, но думаю, что матч будет равным», — приводит слова Хайнера Sport.es.

Встреча «Баварии» и «Барселоны» состоится завтра, 13 сентября.

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