Захарян, Сперцян и Изидор — самые подорожавшие игроки РПЛ в обновлении Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги.
Так, в тройку самых подорожавших игроков вошли Арсен Захарян из «Динамо», Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Вильсон Изидор из «Локомотива» — рыночная стоимость каждого из них возросла на € 3 млн. Теперь Захарян оценивается в € 15 млн, Сперцян — в € 9 млн, а Изидор — в € 6 млн.
Немного отстали от них (€ 2 млн прироста к цене) Клаудиньо из «Зенита», Хорхе Карраскаль из ЦСКА и Николас Маричал из «Динамо».
В пятёрку самых дорогих игроков РПЛ по-прежнему входят только представители «Зенита» - Малком (€ 22 млн), Вильмар Барриос (€ 20 млн), Вендел (€ 19 млн), Клаудиньо (€ 18 млн) и Дуглас Сантос (€ 16 млн).
Напомним, действующим чемпионом страны является «Зенит». В нынешнем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу.
- 12 сентября 2022
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