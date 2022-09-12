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Захарян, Сперцян и Изидор — самые подорожавшие игроки РПЛ в обновлении Transfermarkt

Захарян, Сперцян и Изидор — самые подорожавшие игроки РПЛ в обновлении Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболистов Российской Премьер-Лиги.

Так, в тройку самых подорожавших игроков вошли Арсен Захарян из «Динамо», Эдуард Сперцян из «Краснодара» и Вильсон Изидор из «Локомотива» — рыночная стоимость каждого из них возросла на € 3 млн. Теперь Захарян оценивается в € 15 млн, Сперцян — в € 9 млн, а Изидор — в € 6 млн.

Немного отстали от них (€ 2 млн прироста к цене) Клаудиньо из «Зенита», Хорхе Карраскаль из ЦСКА и Николас Маричал из «Динамо».

В пятёрку самых дорогих игроков РПЛ по-прежнему входят только представители «Зенита» - Малком (€ 22 млн), Вильмар Барриос (€ 20 млн), Вендел (€ 19 млн), Клаудиньо (€ 18 млн) и Дуглас Сантос (€ 16 млн).

Напомним, действующим чемпионом страны является «Зенит». В нынешнем розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу.

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