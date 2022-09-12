Объявлена символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура с оценкой 10,0 стал полузащитник «Зенита» Вендел, который оформил хет-трик в ворота «Оренбурга». Вторую по величине оценку получил ещё один игрок сине-бело-голубых – Малком (9,8). Бразилец отметился дублем и голевой передачей в матче с «Оренбургом».

Фото: WhoScored

Сборная 9-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки»), Дуглас Сантос («Зенит»), Евгений Морозов («Факел»), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»), Мингиян Бивеев («Урал»), Андрей Мостовой («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»), Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»), Эрик Бикфалви («Урал»).