Канте отклонил предложение «Челси» о новом контракте, игрок хочет условий как у Абрамовича

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может покинуть команду свободным агентом предстоящим летом. Французский футболист отклонил последнее предложение лондонского клуба о продлении контракта, желая получить более длительное соглашение, которое он обговаривал с предыдущим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, «Челси» предложил 31-летнему футболисту контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Канте хочет получить соглашение по схеме «3+1». Именно этот контракт он обсуждал с Абрамовичем.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник в двух матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) не отметился результативными действиями.

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