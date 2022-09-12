Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» отказался от подписания Криштиану Роналду

«Челси» отказался от подписания Криштиану Роналду
Комментарии

Лондонский «Челси» в январе не собирается подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний португалец был связан со слухами о своём переходе в стан синих, но сделка сорвалась в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Челси» Томас Тухель наложил вето на подписание Роналду, которого хотели видеть в лондонской команде её руководители. Специалист захотел вновь поработать с Пьер-Эмериком Обамеянгом из «Барселоны», с которым был вместе в дортмундской «Боруссии». Неделю назад Тухель был уволен, а на его место назначен Грэм Поттер.

В нынешнем сезоне Роналду в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Роналду облил водой Фердинанда. Видеоролик:

Новость по теме
Антони Марсьяль назвал два главных качества Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022