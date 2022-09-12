«Челси» отказался от подписания Криштиану Роналду

Лондонский «Челси» в январе не собирается подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний португалец был связан со слухами о своём переходе в стан синих, но сделка сорвалась в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что бывший наставник «Челси» Томас Тухель наложил вето на подписание Роналду, которого хотели видеть в лондонской команде её руководители. Специалист захотел вновь поработать с Пьер-Эмериком Обамеянгом из «Барселоны», с которым был вместе в дортмундской «Боруссии». Неделю назад Тухель был уволен, а на его место назначен Грэм Поттер.
В нынешнем сезоне Роналду в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.
Роналду облил водой Фердинанда. Видеоролик:
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