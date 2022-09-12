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Головин прокомментировал третью подряд победу «Монако»

Головин прокомментировал третью подряд победу «Монако»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал очередную победу своей команды. Монегаски в матче Лиги 1 обыграли накануне «Лион» со счётом 2:1. Эта победа стала третьей подряд для коллектива из Монако.

«В принципе можно сказать, что была равная игра, но всё решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба свои гола, всё удачно сложилось.

Есть ли закономерность в том, что «Монако» одержал три победы подряд? Честно говоря, календарь сейчас достаточно плотный, игры идут одна за другой. Сложно говорить о каких-то закономерностях, просто двигаемся от одного матча к другому. Все стараются выдавать максимум возможного и побеждать в каждой встрече. Из этого и складывается командный результат», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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