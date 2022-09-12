Защитник «Спартака» Мевля всё ещё не получил разрешение на работу в России

Новоиспечённый защитник московского «Спартака» Миха Мевля всё ещё не получил разрешение на работу в России, сообщил агент футболиста Андрей Степанов. Таким образом, участие словенского игрока в ближайших матчах красно-белых находится под вопросом.

«Когда Мевля сыграет за «Спартак»? Зависит от сроков получения разрешения на работу для Михи. На сегодня этого разрешения нет», — приводит слова Степанова Metaratings.

Напомним, контракт Мевли со «Спартаком» рассчитан на один год с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Мевля выступал в Российской Премьер-Лиге за «Ростов», «Зенит» и «Сочи». С июля 2021 года Миха являлся футболистом «Аланьяспора». В сезоне-2022/2023 центральный защитник во всех пяти турах чемпионата Турции оставался на скамейке запасных.