Сборная России объявила расписание сентябрьского сбора
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Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал расписание национальной команды по футболу на сентябрьском учебно-тренировочном сборе. Финальным аккордом сбора станет товарищеский матч со сборной Киргизии. Игра состоится 24 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск (в 20:00 по местному времени в Бишкеке).
19 сентября (понедельник)
- 12:00 – Сбор команды в УТЦ «Новогорск».
- 18:00 – Закрытая тренировка, УТЦ «Новогорск».
20 сентября (вторник)
- 18:00 – Открытая тренировка, УТЦ «Новогорск». По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.
21 сентября (среда)
- 11:00 – Открытая тренировка, УТЦ «Новогорск». По окончании тренировки – общение в микст-зоне с игроками.
22 сентября (четверг)
- 11:00 – Открытая тренировка, УТЦ «Новогорск». По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.
- 15:00 – Вылет в Бишкек.
23 сентября (пятница)
- 19:15 (Бишкек, местное время) – Предыгровая пресс-конференция на стадионе имени Долона Омурзакова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и один игрок.
- 20:00 (Бишкек, местное время) – Открытая предыгровая тренировка на стадионе имени Долона Омурзакова.
24 сентября (суббота)
- 20:00 (Бишкек, местное время) – Товарищеский матч национальных сборных Киргизии и России. Стадион имени Долона Омурзакова. После окончания — вылет в Москву.
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