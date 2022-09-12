Сборная России объявила расписание сентябрьского сбора

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал расписание национальной команды по футболу на сентябрьском учебно-тренировочном сборе. Финальным аккордом сбора станет товарищеский матч со сборной Киргизии. Игра состоится 24 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск (в 20:00 по местному времени в Бишкеке).

19 сентября (понедельник)

12:00 – Сбор команды в УТЦ «Новогорск».

18:00 – Закрытая тренировка, УТЦ «Новогорск».

20 сентября (вторник)

18:00 – Открытая тренировка, УТЦ «Новогорск». По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.

21 сентября (среда)

11:00 – Открытая тренировка, УТЦ «Новогорск». По окончании тренировки – общение в микст-зоне с игроками.

22 сентября (четверг)

11:00 – Открытая тренировка, УТЦ «Новогорск». По окончании тренировки – общение в микст-зоне с главным тренером сборной Валерием Карпиным и игроками.

15:00 – Вылет в Бишкек.

23 сентября (пятница)

19:15 (Бишкек, местное время) – Предыгровая пресс-конференция на стадионе имени Долона Омурзакова. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и один игрок.

20:00 (Бишкек, местное время) – Открытая предыгровая тренировка на стадионе имени Долона Омурзакова.

24 сентября (суббота)