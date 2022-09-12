Валерий Кечинов назвал причины поражения «Спартака» в матче с «Ростовом»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:4).
«Игра показала, что «Спартак» психологически не отошёл от поражения «Зениту». Это было видно, хотя первые 25 минут играли неплохо, забили прекраснейший гол. Потом наступил какой-то ступор. Как будто команда перестала играть, в обороне сыграли очень плохо. Не стоит забывать, сколько у «Спартака» сейчас травмированных футболистов.
Против «Спартака» играла очень яркая команда. В «Ростове» игроки приходят и уходят, а всё равно красивый почерк и игра остаются. Здесь большая заслуга Валерия Карпина. Есть с чем сравнивать: когда он ушёл в сборную, приходили другие тренеры, но эта команда не была такая яркая. Команда превращалась в середняка, а то и ниже, где не было никакой изюминки. Опять приходит Карпин — появляется красивая игра. Поэтому здесь надо отдать должное», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 12 сентября 2022
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