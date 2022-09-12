Луис Диас отклонил предложения «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» перед трансфером в «Ливерпуль»
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Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас, перешедший в команду в январе 2022 года, мог продолжить карьеру в других английских клубах. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» вели переговоры с «Порту», но колумбиец хотел играть только в «Ливерпуле» из-за Юргена Клоппа и Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В январе 2022 года «Ливерпуль» заплатил за 25-летнего Диаса € 47 млн. В нынешнем сезоне нападающий в восьми матчах во всех турнирах забил четыре гола. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
В сентябре 2018 года Диас дебютировал за сборную Колумбии. В настоящее время на счету Луиса 35 матчей за национальную команду, восемь голов и одна результативная передача.
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