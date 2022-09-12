«Арсенал» отпустит Маркиньоса в январе, если Артета найдёт ему замену

Полузащитник лондонского «Арсенала» Маркиньос Маркус Винисиус Оливейра Аленкар в зимнее трансферное окно может покинуть команду, если наставник Микель Артета найдёт бразильцу замену. В таком случае хавбек может отправиться в аренду. Об этом сообщает The Sun.

19-летний Маркиньос перешёл в «Арсенал» из «Сан-Паулу» летом 2022 года. За лондонскую команду Маркиньос дебютировал в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Цюрихом», где сразу же забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

Несмотря на такой перформанс в первом матче, Артета готов отпустить футболиста, чтобы он мог получать регулярно игровое время.

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