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«Лейпциг» готов продать Гвардиола в 2023-м, клуб отклонил предложение «Челси» в € 90 млн

«Лейпциг» готов продать Гвардиола в 2023-м, клуб отклонил предложение «Челси» в € 90 млн
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Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол летом 2023 года может покинуть команду. Ранее немецкий клуб отклонил предложение «Челси» в € 90 млн, так как посчитал, что уже через год за подписание футболиста вступит множество клубов, включая «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с лета 2021 года. Он провёл за команду 53 матча, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Защитник дебютировал за сборную Хорватии в июне 2021 года и тем же летом принял участие в четырёх играх чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Лейпцигом» и «Челси» возобновятся в январе 2023 года.

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