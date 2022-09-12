Глава Федерации футбола Саудовской Аравии заявил, что ждёт Роналду в местном чемпионате

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль рассказал, что хотел бы привезти в местный чемпионат форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Мы бы хотели, чтобы такой футболист, как Криштиану Роналду, играл в чемпионате Саудовской Аравии. Это был бы очень позитивный импульс для лиги и большая новость для всех. Конечно, все прекрасно знают о рекордах и достижениях Роналду. Он также известен как безупречный образец для подражания.
И тогда я подумал, а почему бы и нет? Уверен, что сделка будет очень дорогой, но наши клубы в последние годы получают всё более высокую прибыль. В последние годы футболисты из АПЛ переезжали в наш чемпионат. Мне нравится Роналду, я бы хотел, чтобы он играл здесь.
Можно ли привезти его в январе? Я не могу ответить на этот вопрос, так как не являюсь президентом клуба», — цитирует Аль-Мишаля The Athletic.
Эти легенды футбола сделали «золотой» хет-трик из трофеев:
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