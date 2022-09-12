Газзаев: «Спартак» играет очень нестабильно, но некоторые СМИ поют дифирамбы Абаскалю

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». По его мнению, красно-белые играют нестабильно, но оценивать работу нового наставника можно будет только по результатам на длительном отрезке времени.

«Отправят ли Абаскаля в отставку? Мне сложно тут говорить. Некоторые СМИ поют дифирамбы главному тренеру, но о его работе можно делать выводы по истечении определённого срока. Команда очень нестабильно играет. Да, есть изменения, они неплохие, но результата нет. А работа любого тренера — это результат», — приводит слова Газзаева Legalbet.

Напомним, «Спартак» набрал 16 очков в девяти матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.